Kadirli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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Kadirli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

13.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:23
Kadirli'de sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hayvan barınağı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi ve köpekleri besledi.

Kadirli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hayvan barınağı ekipleri, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kedi ve köpekleri besledi.

Ekipler ilçedeki meydanlara kuşlar için yem, kedi ve köpekler için mama bıraktı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak kısıtlamasında, sokak hayvanlarına düzenli olarak su ve mama bırakılacağını söyledi.

Hayvan barınağı sorumlusu veteriner hekim Murat Tıraş da sokağa çıkma kısıtlamasında hayatını devam ettirmeleri için sokak hayvanlarına sahip çıkacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı
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