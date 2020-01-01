Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

01.01.2020 22:26 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:28
Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı

'nin ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde F.Y. ve B.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine B.D. üzerinde bulunan tabanca ile F.Y'ye ateş etti.

Yaralanan F.Y, kaldırıldığı Kadirli Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Adana Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaçan B.D. polis ekiplerince yakalandı.

B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kadirli'de silahlı kavga: 1 yaralı
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