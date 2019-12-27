Kadirli'de sahte içki operasyonu

27.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:16

Kadirli'de polisin düzenlediği operasyonda 27,5 litre sahte alkol ve 1040 kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yaptığını tespit ettiği 5 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerinde yapılan aramada, 27,5 litre sahte alkol, 1040 kaçak sigara, 9 tüp anason, bir içki aroması ve bir miktar malt alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA