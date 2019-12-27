Kadirli'de sahte içki operasyonu
Kadirli'de polisin düzenlediği operasyonda 27,5 litre sahte alkol ve 1040 kaçak sigara ele geçirildi.
Kadirli'de polisin düzenlediği operasyonda 27,5 litre sahte alkol ve 1040 kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yaptığını tespit ettiği 5 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerinde yapılan aramada, 27,5 litre sahte alkol, 1040 kaçak sigara, 9 tüp anason, bir içki aroması ve bir miktar malt alkol ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.