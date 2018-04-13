Kadirli'de "Sağlık İçin Hareket Et" Yürüyüşü

Kadirli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele için yürüyüş düzenlendi.



Yürüyüş öncesi Hükümet Konağı bahçesinde toplanan vatandaşlara sağlıklı yaşam ve obezite ile ilgili bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Sağlık çalışanları ve vatandaşların katılımıyla Hükümet Konağı önünden başlayan yürüyüş, İlçe Sağlık Müdürlüğü binası önünde son buldu.

İlçe Sağlık Müdürü Nazan Ayana, yürüyüş sonrası yaptığı konuşmada, bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlığının geliştirilmesinde temel araçlardan birisinin hareket olduğuna ifade ederek, herkesi yürüyüş yapmaya davet etti.

Asıl mesleğinin hekimlik olduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Tarhan da, sağlık için hareket et ve obezite ile mücadele etkinliğine katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, düzenleyenlere teşekkür etti.