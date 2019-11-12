Kadirli'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi
Haberler » Güncel » Kadirli'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi - Haber

Kadirli'de "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

12.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:38
Kadirli'de

'nin ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Adana İl Müftüsü Hasan , ailenin önemine değindi.

Çınar, güçlü ailenin güçlü toplum ve millet demek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et