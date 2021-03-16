Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

16.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:01
Kadirli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Mustafa Ç. yönetimindeki 80 KC 881 plakalı otomobil, Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi Karatepe Yolu mevkisinde Bektaş Uzdaş'ın kullandığı 80 KB 673 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Bektaş Uzdaş, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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