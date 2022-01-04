Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Haberler
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Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 4 zanlı tutuklandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 40 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 40 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 40 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda ayrıca 79,44 gram esrar ile 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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