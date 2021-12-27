Kadirli'de narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 8 zanlı tutuklandı
AA / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 30 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Kadirli ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında yakalanan 30 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde 1 hafta süren uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 27,71 gram esrar, 4,25 gram sentetik uyuşturucu ve 1 tabanca ele geçirildi.
AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri
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