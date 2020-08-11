Kadirli'de muhtarlar, halk günü ve güvenlik toplantısı yapıldı Kadirli ilçesinde, ağustos ayı muhtarlar, halk günü ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Kadirli ilçesinde, ağustos ayı muhtarlar, halk günü ve güvenlik toplantısı düzenlendi.

Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, maske kullanımı, sosyal mesafe, temizlik, anız yakılmaması, sağlık, yol, su ve güvenlikle ilgili konular görüşüldü.

Kaymakam Arık, toplantıda vatandaşları Koronavirüse karşı alınan önlemlere riayet etmelerini isterken, anız yakma olaylarına karşı da uyardı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Cemil Deniz, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA