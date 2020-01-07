Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı - Haber

Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı

Kadirli'de, ocak ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:18
Kadirli'de muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı yapıldı

'de, ocak ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.

Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık başkanlığında Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, yol, güvenlik, çevre kirliliği ve sağlıkla ilgili konular görüşüldü.

Şikayetlerin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler