Kadirli'de Muhtarlar, Güvenlik ve Halk Günü Toplantısı

Kadirli Kaymakamlığı tarafından kasım ayı muhtarlar, güvenlik ve halk günü toplantısı düzenlendi.



Kaymakam Tamer Orhan başkanlığında Kadirli Belediyesi Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda, yol, çevre kirliliği, sağlık, eğitim, su ve güvenlik gibi konular görüşüldü.



Toplantıda, ekim ayında görüşülen sorunlar gündeme getirildi. Vatandaşların, muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının şikayetleri dinlendi, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.



Toplantı, vatandaşların önerilerinin değerlendirilmesi, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını anlatması, çözüm önerileri ve diğer konuların görüşülmesiyle sona erdi.



Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Kıdemli Başçavuş Niyazi Temiz, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Uzay, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Deveci, kamu kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.