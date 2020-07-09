Kadirli'de kurbanlık fiyatları açıklandı Kadirli Belediyesi küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi.

Kadirli Belediyesi küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını belirledi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyat değerlendirme toplantısı sonucu, belediye encümenince alınan karar ile küçükbaş kurbanlık koyununun kilogramının 25, keçinin kilogramının 26 lira ve büyükbaşın kilogramın 22 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Fiyatların açıklanmasının ardından kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Kaynak: AA