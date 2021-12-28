Kadirli'de küçük sanayi sitesi çalışmaları bilgilendirme toplantısı yapıldı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılması planlanan küçük sanayi sitesi hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, site kurma çalışmaların en kısa sürede tamamlanması konusunda karar aldıklarını söyledi.

Sitenin modern yapıya sahip olacağını ifade eden Durmuşoğlu, "İnşallah en kısa zamanda esnafımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir sanayi sitesine kavuşturacağız. Modern bir yapıya sahip olacak olan yeni sanayi sitemiz, esnaflarımıza daha geniş alanlar sunarak, rahat bir ortamda işlerini yapmalarına imkan sağlayacaktır." dedi.

Toplantıya, Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İrfan Remzi Yılmaz, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mesut Ovalı ve resmi kurum müdürleri ile sanayi sitesi esnafı katıldı.

AA / Menderes Özat - Son Dakika Haberleri

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