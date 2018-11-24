Kadirli'de Köylülere 25 Bin Zeytin Fidanı Dağıtıldı

OSMANİYE (AA) – Kadirli ilçesinde, tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 174 çiftçiye 25 bin zeytin fidanı dağıtıldı.



Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülen ve Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Şirketi tarafından desteklenen Geleceğe Doğru Bakmak-BTC Boru Hattı Boyunca Sürdürülebilir Kalkınma Projesi kapsamında Kayasuyu, Kesim ve Yenigün köylerinde ikamet eden çiftçilere törenle zeytin fidanı dağıtıldı.



Vali Yardımcısı Metin Esen, Kayasuyu köyünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, köylere yönelik sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirildiğini ifade etti.



Projeye destek veren herkese teşekkür eden Esen, "Bu fidanlar bundan sonraki süreçte ilimizdeki zeytin üretimine önemli bir katkı sunacaktır. Bu projeler elbette faydalı projeler ama önemli olan üreticilerimizin bu fidanlara sahip çıkması ve böylece bu projelerin sürdürülebilir olması. Bizler çiftçimize her zaman destek vereceğiz, çiftçimizin de gayret göstereceğine inanıyorum." diye konuştu.



İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da il genelinde son 2015-2018 yıllarında çeşitli köylerde 90 bin fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini bildirdi.



BTC Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mükerrem Kaya ise dağıtılan fidanların tarım yapılması zor olan 3 bin dekar araziye hayat vereceğini aktardı.