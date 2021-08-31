Kadirli'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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Kadirli'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Kadirli'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Kaymakam Ahmet Arık, beraberinde Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan Semercioğlu, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Mustafa As ile Andırın Caddesi'ndeki denetimlere katıldı, esnaf ve vatandaşlardan aşı olmalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Arık, son günlerde ilçede Kovid-19 vaka sayılarında artış yaşandığını belirtti.

Hastalığa karşı aşı yaptırmanın önem taşıdığını ifade eden Arık, "Bu hastalık ve aşı olmamak sadece insanların kendi sağlığı ile ilgili bir durum değil. Çevresini ve ailesini de ilgilendiren bir konu. Herkesin duyarlılık göstermesini istiyoruz. Bu hastalığı önlemenin en önemli seçeneği aşı olmaktır. Aşı olunursa üstesinden gelinir. Sağlıklı, huzurlu yaşam dileklerimizle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım." diye konuştu.

Kadirli'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor
Kadirli'de Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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