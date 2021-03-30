Kadirli'de Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi
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Kadirli'de Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel
Kadirli'de Kovid-19 denetimi gerçekleştirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu
2'si polis 12 kişiyi hastanelik eden tüplerden bir tane daha bulundu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Andırın, Coşkunlar ve Atatürk caddelerindeki denetimlere katılan İlçe Kaymakamı Ahmet Arık, esnaf ve vatandaşlara maske takma, sosyal mesafeye dikkat etme ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

Kaymakam Arık, denetimlerde vatandaşların büyük oranda kurallara uyduklarını gördüğünü söyledi.

Denetimlerin sıklıkla devam edeceğini ifade eden Arık, "Esnaflarımız, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yüzde 50 kapasiteyle hizmet verebilecekler. Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım. Bu virüsü azaltmak, kırmızıdan maviye veya sarıya düşmek bizim elimizde. Her gün ilçemizde hasta sayısı artıyor. Lütfen uyarılara dikkat edelim." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Kaymakam Arık, 50 yeni denetim ekibi kurulduğunu ve 5 kişiden fazla işçi çalıştıran işyerlerine HES kodu zorunluluğu getirildiğini belirterek, kurallara uymayanlara ceza uygulanacağını kaydetti.

Denetimlere Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cemil Deniz, İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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