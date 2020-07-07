Kadirli'de kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Kadirli'de kavga: 1 ölü, 2 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde emlakçı F.B. kavga ettiği Kadir Cankurt'u bıçaklayarak öldürdü, oğlu Batuhan Cankurt'u ise hafif yaraladı.

Kadirli'de kavga: 1 ölü, 2 yaralı
07.07.2020 13:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:24

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde emlakçı F.B. kavga ettiği Kadir Cankurt'u bıçaklayarak öldürdü, oğlu Batuhan Cankurt'u ise hafif yaraladı. Kavgada F.B. de darbedildi.

Olay, Tufan Paşa Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Emlak şirketi çalışanlarının ağabeyini darbettiğini öğrenen Kadir Cankurt, oğlu Batuhan'ı da yanına alarak şirketin ofisine gitti. Burada çıkan tartışmada, Kadir Cankurt ve oğlu, şirketin sahibi F.B.'yi darbetmeye başladı. Cebinden bıçağını çıkaran F.B. ise baba-oğula savurdu. Kadir Cankurt vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, oğlu Batuhan ise hafif yaralandı. Batuhan Cankurt da süpürgenin sapıyla F.B.'yi darbetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.B., Kadir ve Batuhan Cankurt polis gözetiminde ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Kadir Cankurt doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Kadir Cankurt'un hastaneye gelen akrabaları taşkınlık yaptı. Polis ekipleri havaya ateş açarak grubu dağıttı. Ayakta tedavi görürken hastaneden çıkarak polise zorluk çıkaran Batuhan Cankurt gözaltına alındı. F.B.'nin de tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Kadir Cankurt'nin cansız bedeni, otopsi için morga kondu.


Kaynak: DHA

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