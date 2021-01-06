Kadirli'de hayvan mezarlığı açıldı
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Kadirli'de hayvan mezarlığı açıldı

06.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:34
Kadirli'de hayvan mezarlığı açıldı

Kadirli'de hayvan mezarlığı açıldıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı açıldı.

Kadirli'de hayvan mezarlığı açıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde belediye tarafından yapımı tamamlanan hayvan mezarlığı açıldı.

Kurtuluş Mahallesi'nde, Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yanında bulunan 2 dönüm araziye yapılan ve 'Kadirli Belediyesi Sahipli Hayvan Mezarlığı' ismi verilen hayvan mezarlığının açılışı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, açılışta yaptığı konuşmada, hayvan mezarlığının mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu, sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik hazırlandığını belirtti. Hayvanların can dostu olduğunu dile getiren Tarhan, "Bölgemizin ilk sahipli hayvan mezarlığını açtık. Vatandaşlarımız hayvanlarını buraya getirip gömebilirler. Sahipsiz hayvanlar için de yer var. İhtiyaç oldukça düzenleyerek büyütmeye devam edeceğiz. İlerleyen zamanda kedi evi açmayı da planlıyoruz. Kadirlimiz'e hayırlı olsun" dedi.

Sokak Hayvanları Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Murat Traş ise 2 dönüm alana yapılan hayvan mezarlığının çevre düzenlemesine başlandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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