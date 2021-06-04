Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı

Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlanan etkinlikler başladı.

Kadirli'de "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" münasebetiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırlanan etkinlikler başladı.

Şehit Halis Şişman Halk Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen programda konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tarhan, haziranın ilk haftasının "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" olarak kutlandığını söyledi.

Halk eğitim merkezlerin düzenlediği eğitim ve kurslarla insanların meslek sahibi olmasına önemli katkıda bulunduklarını dile getiren Tarhan, "Ülkemizde halk eğitim merkezlerimiz, dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar halka açık halkın emrinde ve hizmetindedir. Açılan kurslarımızda hangi yaşta olursa olsun vatandaşlarımıza ciddi bir eğitim imkanı sunulmaktadır." dedi.

Halk oyunları ve Hacivat-Karagöz gösterilerinin ardından Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık ve protokol üyeleri, kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin bulunduğu serginin açılışını yaptı.

Etkinlik, yerel sanatçıların verdiği konserle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat