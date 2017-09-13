Kadirli'de Halk Günü Toplantısı Yapıldı
Kadirli ilçesinde, "güvenlik ve halk günü" toplantısı düzenlendi.
Kadirli ilçesinde, "güvenlik ve halk günü" toplantısı düzenlendi.
Devlet Bahçeli Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kaymakam Tamer Orhan ve katılımcılar tarafından vatandaşların şikayetleri dinlenerek, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.
Toplantı, önerilerin değerlendirilmesi ve Kadirli Demirspor futbol takımı yöneticilerinin sorunlarının görüşülmesiyle sona erdi.
Programa AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Akçadağ, ilçe Emniyet Müdürü Özcan Tercan, resmi kurum müdürleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.