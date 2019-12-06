: Kadirli'de engelli öğrencilere kıyafet yardımı

06.12.2019 14:57 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58

Kadirli Rehberlik Araştırma Merkezi'nce sosyal medya üzerinde düzenlenen "Beni Fark Et" projesi kapsamında zihinsel ve bedensel engelli 105 öğrenciye kıyafet yardımı yapıldı.

Sosyal medya üzerinden yürütülen proje kapsamında toplanan kıyafetler, Kadirli İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Milli Eğitim şube müdürleri, bazı okul müdürleri, öğrenciler ve velilerin katılımıyla dağıtıldı.

Rehberlik Araştırma Müdürü Kadir Erdemir, hayırseverlerin desteğiyle öğrencilerin kış aylarında içini ısıtıcak hediyeleri sahiplerine ulaştırdıklarını belirterek, "Fardındalık eğitimine katılan öğrencilere yönelik sosyal medya üzerinden 'Beni Fark Et' çalışmasıyla hayırseverlerin gönderdiği hediyelerini törenle teslim ettik. Kışın soğuk günlerinde sıcak sımsıcak günler diliyorum. Tüm hayırseverlere teşekkür ederiz." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız da, öğrencileri mutlu eden çalışmada emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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