Kadirli'de çay ocaklarının ilk siftahı, çayı ve şekeri belediyeden Kadirli'de çay ocaklarının ilk siftahı, çayı ve şekeri belediyedenOSMANİYE'de Kadirli Belediyesi ekipleri, çay ocakları ve kıraathaneleri dezenfekte ederken Başkan Ömer Tarhan ilk siftahlarını bırakıp çay ve şeker desteği verdi.

Kadirli'de çay ocaklarının ilk siftahı, çayı ve şekeri belediyeden

OSMANİYE'de Kadirli Belediyesi ekipleri, çay ocakları ve kıraathaneleri dezenfekte ederken Başkan Ömer Tarhan ilk siftahlarını bırakıp çay ve şeker desteği verdi.

Kadirli ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'tan bu yana kapalı olan çay ocakları ve kıraathaneler müşterilerine kapılarını yeniden açtı. İlçedeki işletmeleri ziyaret eden Belediye Başkanı Ömer Tarhan, uzun bir aradan sonra yeniden açılan çay ocakları, kıraathane ve lokantaların dezenfeksiyon işlemlerini belediye olarak yaptıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını nedeniyle bulaşın önlenmesi için İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile kapatılan çay ocakları ve kıraathaneler 76 gün sonra kapılarını yeniden açtı. Kadirli Belediyesi olarak işletmelerimizin dezenfeksiyonunu yaptık. Ayrıca bugün sabahın ilk ışıkları ile birlikte açılan çay ocakları ve kıraathaneleri ziyaret edip çay ve şeker desteği ile ilk siftahlarını vererek destek olduk. Bereketli bol kazançlar diliyorum" dedi.

Çay ocağı işletmecisi İsa Ava ise Başkan Ömer Tarhan'ın kendilerini ziyaret ederek ilk siftahlarını ile çay ve şeker paketi desteğinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Kaynak: DHA