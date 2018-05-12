Kadirli'de Buğday Hasadı 1 Ay Erken Başladı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sıcak hava nedeniyle buğday hasadına bu yıl 1 ay daha erken başlandı. Buğdaydan yüksek verim beklendiği belirtildi.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, son yıllarda ekim alanları azalan buğdayda, bu yıl bahar yağmurları ve olumlu iklim koşullarının etkisiyle verim artışı yaşandığını söyledi. Narlıkışla Mahallesi'nde hasat çalışmalarını inceleyen İspir, "Çiftçimiz rekolteden memnun. Dönüme 500 ile 600 kilogram ürün alan var. Hal böyle olunca rekolte yönünden buğday üreticinin yüzünü güldürdü" dedi.

DESTEK İSTEDİ

Buğday hasadı ile birlikte ilçe ekonomisinin canlanacağını anlatan Başkan Hanifi İspir, şunları kaydetti:

"Tarıma dayalı bir ilçeyiz. Çiftçiler hasadını yaptıktan sonra ekonomiye de önemli katkı sağlayacaklar. Sıcak para girecek ve bayram sonuna kadar ekonomik hareketlenmeler yaşanacak. Son 10 yılda Kadirli'de buğday ekim alanı çok azaldı. Eskiden dağ taş sarı altınla kaplı olurdu. Buğday desteklenmediği için çiftçi mısıra ya da ayçiçeğine yöneldi. Durum böyle olunca dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz ekmeklik buğday Çukurova'da önümüzdeki yıllarda hiç ekilmeyebilir. Buğdayı devletin desteklemesi lazım."

Narlıkışla Mahallesi'nde buğday hasadı yapan Celal Fındık ise yüksek verimin çiftçiyi mutlu ettiğini ancak fiyatın düşük olmasına üzüldüğünü belirtti. Dönüm başına 500 kilogram ürün aldığını aktaran Fındık, buğdayın kilogramının piyasada 85-90 kuruşa satıldığını söyledi.

- Osmaniye