KADİRLİ'DE BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ AÇILDI

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesinde Bahçeşehir Koleji Fen Lisesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Genel Müdür Özlem Dağ, 'Önceliğimiz öğrencilerin farkındalığını geliştirmek, onları bilim ve teknoloji üretebilecek bilgi ve becerilerle donatabilmek. Öğretmenlerimiz bunu destekleyebilecek ve sağlayabilecek niteliğe sahip. Fen lisemizin böyle gençler yetiştireceğine eminim' dedi.

Açılışa Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Genel Müdür Yardımcısı Savaş Boyar, veliler ve davetliler katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji Kadirli Kampüsü Müdürü Gamze Kaplan 'Yenilikçi vizyonuyla eğitime yön veren Bahçeşehir Koleji olarak kampüsümüzde geleceğin dünyasında bizi temsil edecek nesiller yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin başarısıyla hem ilçemizin hem de ülkemizin adını birçok alanda duyurmayı hedefliyoruz' dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI GELECEĞE HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise 'Kadirli kampüsümüzü 3 yıl önce açmıştık. Şimdi fen lisemizin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Türkiye'nin dört bir köşesinde Kars'tan Erzurum'dan Van'dan Edirne'ye Çanakkale'ye, Samsun'dan Karadeniz'den Çukurova'ya Türkiye'nin her köşesinde çok değerli öğretmenlerimizle eğitimcilerimizle öğrencilerimizle buluşmak, kaliteli eğitimle ülkemizin 4 köşesine hizmet etmek için çalışıyoruz. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları olarak da 55 yıldır şuna inanıyoruz; ülkemizin geleceği, çocuklarımızın geleceği ancak nitelikli eğitim kaliteli eğitimle çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz' diye konuştu.

18 KAMPÜSTEN 27 PROJE TEKNOFESTE

TEKNOFEST'in önemine dikkat çeken Dağ, buraya katılan öğrencileriyle gurur duyduklarını belirterek, 'Festival önemli, çocuklarımızı evrensel bilimle ve bildiği teknolojiyi üretebilecek farkındalıkla işlemeye çalışan bir etkinlik. Bahçeşehir Koleji olarak da 18 kampüsümüzden 27 proje bu festivalde yer aldık. Öğrencilerimiz, burada sürdürülebilir tarımı, yapay zeka ile topraktan, tarladan, bahçeden tekstile, üretim süreçlerini konuşuyor. Daha bu çağlarda ilgilendikleri konular, bilgi ve becerilerini geliştirmeleri çok kıymetli. Tam olarak yapmaya çalıştığımız bu, önce farkındalığı verebilmek. Öğrencilerimize bilim ve teknoloji üretebilecek bilgi ve becerilerle donatabilmek. Kadirli gibi kendi topraklarından, değerlerinden güç alan ve milli teknolojiyi üretebilecek bir güç var. Ben görüyorum ve biliyorum ki öğretmenlerimiz bunu destekleyebilecek ve sağlayabilecek niteliğe sahiptir. Kadirli'de fen lisemizin böyle gençler yetiştireceğine eminim. Kendisine ailesine, ülkesine fayda sağlayan bireyler yetişecek' dedi.