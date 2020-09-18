Kadirli'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla bisiklet turu düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Arık, belediye tarafından Kamil Kara Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, sağlıklı yaşam için hareketliliğin önemli olduğunu söyledi.

Spordan uzaklaşınca hastalıkların çoğalacağına dikkat çeken Arık, "Pandemi nedeniyle insanlarımız çoğu zaman evde kaldılar. Hareketli yaşam, insan sağlığını her zaman olumlu yönde etkilemektedir. Hayatın her alanında en güzel spor dalından birisinin bisiklet kullanımı ve yürüyüş olduğunu unutmayalım. Sağlığımız için hareketli yaşayalım." diye konuştu.

İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt da sağlıklı yaşam için herkesi spor yapmaya davet etti.

Etkinliğe Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan da katıldı.

Kaynak: AA