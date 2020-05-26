Kadirli'de ahşap evde çıkan yangın ormana sıçradı OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, ormana sıçradı.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde bir ahşap evde çıkan yangın, ormana sıçradı. Civardaki yayla evleri boşaltılırken ekiplerin 2 saat süren mücadelesi iyle yangın kontrol altına alındı.

Kadirli ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi Maksutoğlu Yaylası'ndaki bir ahşap evde saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kızılçam ormanına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü personeli sevk edildi. Yangına arazözlerle müdaha edilirken, tedbir amaçlı civardaki yayla evleri boşaltıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabası ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemi devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA