Kadirli'de 700 Kişi İstihdam Edilecek

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde faaliyete geçecek olan gıda firması 700 kişiyi istihdam ederek ilçe ekonomisini canlandıracak.

Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım yapacak firmalara verilen "Yatırım Teşvik Belgesi" alan iş yeri personel ihtiyacı için çalışmalara başladı.

İŞKUR Kadirli Hizmet Merkezi Müdürü Abdülhamit Yıldırım ile Ahmet Direk, firmayı ziyaret ederek ilçe istihdamına sunacakları katkıdan dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, İŞKUR yetkilileri, yatırım sürecinde personel ihtiyaçlarının temini için kurumsal olarak kendilerine destek olabileceklerini söyledi.

Ziyaret sonunda, İŞKUR yetkilileri Kadirli Organize Sanayi Bölgesinde inşaatı devam eden fabrikayı gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadirli Hizmet Merkezi Müdürlüğü aracılığı ile yapılan mülakatlar sonucu, 700 kişilik istihdam süreci başlatıldı. - OSMANİYE