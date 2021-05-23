Kadirli'de 3.5 büyüklüğünde deprem
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Kadirli'de 3.5 büyüklüğünde deprem

Kadirli'de 3.5 büyüklüğünde deprem
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 19.54'te merkez üssü Kadirli ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.1 kilometre olarak belirlendi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Kadirli'de 3.5 büyüklüğünde deprem - Haberler
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