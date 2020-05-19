Kadirli'de 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi
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Kadirli'de 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi

Kadirli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, doğum günü 19 Mayıs olan gençlere sürpriz yapıldı.

Kadirli'de 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü sürprizi
19.05.2020 15:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:46

Kadirli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, doğum günü 19 Mayıs olan gençlere sürpriz yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Kadirli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evlerinde ziyaret edilen 19 Mayıs doğumlu gençlere doğum günü kutlaması yaptı.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Bal, 19 Mayıs doğumlu Ayşe Çıtırık, Hatice Akgül ve Faruk Bülbül'ü evlerinde ziyaret etti.

Doğum günleri kutlanan gençler pasta kesti.

Başkan Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yılının kutlandığını söyledi.

Öğrencilerin hem doğum gününü hem de bayramlarını kutladıklarını belirten Tarhan, "Bu yıl bayramımızı gençlerle evlerde kutluyoruz. Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile ilçemizde 19 Mayıs doğumlu gençlerimizi belirleyerek pasta ve hediyelerle kendilerini onurlandırmak istedik. Gençlerimizin bayramını tekrar kutluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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