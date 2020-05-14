Kadirli Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım Kadirli Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda ve ramazan pidesi dağıtıyor.

Kadirli Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda ve ramazan pidesi dağıtıyor.

Belediye Başkanı Ömer Tarhan, belediye meclis üyeleriyle gıda dağıtımı yapan ekiplerle aileleri ziyaret etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Tarhan, ramazan ayı boyunca sosyal yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek "Ramazan, ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Vatandaşımıza destek anlamında 2 günde 6 bin aileye ramazan pidesi dağıtıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız. Belediye aşevi olarak her gün 1300 ekmek dağıtıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA