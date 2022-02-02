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Kadirli Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kadirli Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti

Kadirli Belediyesi bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, hasta ve kimsesiz vatandaşların evde sağlık ve bakım hizmetini karşılamaya devam ediyor.

KADİRLİ, OSMANİYE (İHA) - Kadirli Belediyesi bakım ihtiyacını karşılayamayan yatalak, hasta ve kimsesiz vatandaşların evde sağlık ve bakım hizmetini karşılamaya devam ediyor.

Kadirli Belediyesi "İşte Üretken Belediyecilik" sloganıyla vatandaşların evde bakım hizmetlerine başlıyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri evinde kendi bakım ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli, kimsesiz ve yatalak vatandaşların yardımına koşuyor. Bu kapsamda profesyonel olarak hizmet veren ekipler kişisel bakım, saç sakal kesimi, tırnak kesimi, özel havuzlu banyo, ev temizliği, mutfak temizliği, sağlık kontrolleri ve pansuman gibi konularında vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Konuyla ilgili açılama yapan Kadirli Belediye Başkanı Dr. Ömer Tarhan, "Üretken belediyecilik vizyonumuz ile 13 yıldır kimsesizlerin kimsesi olmaya her anlamda onların yanında yardımında olmaya devam edeceğiz" dedi. - OSMANİYE

Kadirli Belediyesinden evde sağlık ve bakım hizmeti

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Engelli, Kadirli, Yerel, Haber

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