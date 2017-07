Kadiri Tarikatı'nın Türbeleri Ziyaret Edildi

Muş başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde müritleri bulunan Kadiri Tarikatı'nın öncüleri Seyyid Şeyh Celleddin Erten ve babası Seyyid Abdullah'ın türbeleri ziyaret edildi.



Merkeze bağlı Kayalısu köyünde Rus Savaşı'nda bilfiil savaşıp şehit olan Seyyid Şeyh Abdullah'ın oğlu Şeyh Ahmed ve kardeşi Şeyh Salih ile amcası Şeyh Osman'ın türbeleri ziyaret edildi. Her yıl aynı tarihte yapılan kabir ziyareti, bu yıl Ramazan ayına denk geldiği için farklı bir tarihte yapıldı. Ziyarete bölgenin kanaat önderlerinden Seyyid Şeyh Celaleddin'in torunu Şeyh Abdulkadir Erten, köy imamları ve binlerce kişi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ziyarette zikir, sohbet ve dualar okundu.



Her yıl haziran ayının ilk haftası bu ziyaretleri yaptıklarını belirten Şeyh Abdulkadir Erten, bu yıl Ramazan ayına denk geldiği için ziyareti ertelediklerini söyledi. Ziyarete gelenlere teşekkür eden Erten, "Allah'a hamd, O'nun Resulü'ne (sas) binlerce salatü selam ve O'nun (sas) izinde yürüyen Allah dostlarına da selam olsun. Cenab-ı Allah, Yunus suresinin 62. ayetinde şöyle buyurur, 'Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyecekler.' Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere tüm Türkiye genelinde müritleri bulunan Kadiri Tarikatı'nın öncülerinden Seyyid Şeyh Celaleddin Erten ve babası Seyyid Şeyh Abdullah, dedesi Seyyid Şeyh Mahmut ve Şeyh Ali'nin türbesini her yıl ziyaret ediyoruz. Dedelerimiz İslam'ın sancağını yüceltmek ve devletlerini korumak için büyük mücadeleler vermişlerdir. Ayrıca toplumun refahı, huzuru ve inancı için üstün gayretler sarf etmişlerdir. Bizde torunları olarak onların kabirlerini ziyaret edip dualarımızı eksik etmemeye çalışıyoruz" dedi.



Dedelerinin bölgede ilmi, tasavvufi, ahlaki ve irfanı konularda öncülük ettiğini, ömürleri boyunca insanları bu yola davet ettiklerini ifade eden Erten, şöyle konuştu:



"Rus harbinde bilfiil savaşıp burada meftun olan dedem Seyyid Şeyh Abdullah'ın oğlu Şeyh Ahmed ve kardeşi Şeyh Salih ve amcası Şeyh Osman şehit düşmüşlerdir. Rabbim şahadetlerini kabul, yapmış oldukları hizmetlerini makbul eyleyip, bizleri de onların yolunda yürütsün."



Dua ve verilen ikramlardan sonra ziyaret son buldu. - MUŞ