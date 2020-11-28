Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı

28.11.2020 13:33 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:40

Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri kapılarını "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisi ile açtı.

Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı

İSTANBUL - Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kadırga Sanat Galerileri kapılarını "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisi ile açtı.

Fatih'e kültür ve sanat alanında yeni bir soluk getirecek olan Kadırga Sanat Galerileri, "Ebru Sanatının Son 500 Yılı" sergisiyle açıldı. Sergi açılmadan önce Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve Koleksiyoner İbrahim Hakkı Yiğit konuşma yaptı. Ardından ise Başkan Turan, hüsn-i hat ve ebru ustası olan Fuat Başar ile birlikte açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminden sonra Başkan Turan ve yanındaki heyet sergiyi gezdi. Sergi için 6 binden fazla ebru eser arasından seçilen 190 eser sergiye hazır hale getirildi. Hatip Mehmet Efendi'den, Mustafa Düzgünman'a kadar farklı dönemlerden ve farklı özellikler taşıyan eserlerden seçkilerin sunulduğu sergi, 22 Ocak tarihine kadar görülebilecek.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

"Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan "Kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak Kadırga Sanat Galerisini, son 500 yıl ebru sergisi ile beraber açmak üzere bir araya geldik. Çok büyük emekle oluşturulan bir sergi bu yaklaşık 6 aydır arkadaşlar bu işe uğraşıyor. Bu serginin Ebru Sanat tarihinde ışık tutacağı kanaatindeyim. Fatihteki ilk sanat galerimiz inşallah devamı gelecek. Kadırga Sanat Galerimiz özellikle Kadırgada bölgesinde sonra Fatih'in ve İstanbul'umuzun çekim merkezlerinden biri olacak" şeklinde konuştu.

Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı
Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor
25 yıl sonra memleketine döndü, eski ahşapları sanata dönüştürüyor
Roma dönemi maden galerileri kültür turizmine göz kırpıyor
Roma dönemi maden galerileri kültür turizmine göz kırpıyor
Son dakika haber: Bakan Ziya Selçuk: Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler
Son dakika haber: Bakan Ziya Selçuk: Eğitimciler kültürden ve sanattan beslenirler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Enes Batur Bülent Ersoy Ariana Grande
Spor Okan Buruk Fatih Terim Tolga Ciğerci Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadırga Sanat Galerileri 'Ebru Sanatının Son 500 Yılı' sergisiyle açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:43:27. #1.15#
title