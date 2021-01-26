Kadir Uğur: "Türkiye'den çıkış yapacak turistin PCR test masrafını oteller ödesin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadir Uğur: "Türkiye'den çıkış yapacak turistin PCR test masrafını oteller ödesin"

26.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:33
Kadir Uğur:

Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa ülkelerindeki test maliyetlerinin orta seviyedeki turistleri zorladığını söyledi.

Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa ülkelerindeki test maliyetlerinin orta seviyedeki turistleri zorladığını söyledi.

Türkiye'ye gelecek turistlerin geldikleri ülkelerde oluşan PCR test masraflarının bir kısmını Bentour olarak üstlenme kararı aldıklarını belirten Kadir Uğur: "Geçen 2020 yaz sezonunda da uygulamış olduğumuz benzer bir aksiyon kamuoyunda olumlu karşılandı, fevkalade güzel geri dönüşler aldık ve rezervasyonlarımıza ivme kazandırdık. Türkiye'den çıkarken oluşacak PCR test masrafları da Türkiye'deki otelcilerimiz tarafından karşılanırsa, turistlerin önündeki bu ek masraf engelini ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Yaşar Güler Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Cemal Hünal Serdar Ortaç Ceyda Düvenci
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hisarcık Karadeniz Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadir Uğur: "Türkiye'den çıkış yapacak turistin PCR test masrafını oteller ödesin" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 10:38:22. #1.14#
title