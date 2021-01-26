Kadir Uğur: "Türkiye'den çıkış yapacak turistin PCR test masrafını oteller ödesin"

Bentour Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, Avrupa ülkelerindeki test maliyetlerinin orta seviyedeki turistleri zorladığını söyledi.

Türkiye'ye gelecek turistlerin geldikleri ülkelerde oluşan PCR test masraflarının bir kısmını Bentour olarak üstlenme kararı aldıklarını belirten Kadir Uğur: "Geçen 2020 yaz sezonunda da uygulamış olduğumuz benzer bir aksiyon kamuoyunda olumlu karşılandı, fevkalade güzel geri dönüşler aldık ve rezervasyonlarımıza ivme kazandırdık. Türkiye'den çıkarken oluşacak PCR test masrafları da Türkiye'deki otelcilerimiz tarafından karşılanırsa, turistlerin önündeki bu ek masraf engelini ortadan kaldırabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Tourism Today