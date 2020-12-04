Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı (arşiv)
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Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı (arşiv)

04.12.2020 09:11 | Son Güncelleme: 04.12.2020 09:18

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, yoğun bakıma alındı.

Kadir Topbaş'ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

Babasının 16 Kasım'dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah'ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun."

Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı (arşiv)
Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı (arşiv)
Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı (arşiv)
Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı (arşiv)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
Koronavirüs tedavisi gören eski İBB Başkanı Kadir Topbaş yoğun bakıma alındı
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