KADİR TOPBAŞ'A VEDA (1)

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü. Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

-----------------Cenaze aracının gasilhaneden çıkışı -Cenaze aracının gelişi-Kuran-ı Kerim Okunması

-Aracın ayrılması

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı