Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında son durum!
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Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında son durum!

01.12.2020 21:08 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:11
Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayında son durum!

Kadir Şeker olayında son durum ne? Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker olayı hakkında tüm bilgiler haberimizde.

Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek için araya girdiği sırada taraflardan birinin ölümüne neden olarak gösterilen Kadir Şeker olayı nedir? Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?

5 Şubat Çarşamba günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D'nin parka gelmesiyle tartışma sonrasında fiziki şiddete dönüştü. O sırada kütüphaneden çıkan Kadir Şeker ise olanları engellemek için araya girdiği sırada elindeki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine isabet ettiği öne sürüldü. Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker de 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

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KADİR ŞEKER OLAYINDA SON DURUM!

Konya'da sokakta sevgilisine şiddet uygulayan şahsın ölümüne sebep olan Kadir Şeker'in dayaktan kurtardığı Ayşe Dırla, dün eroin dolu araçta yakalanmıştı. Tutuklanan Dırla, uyuşturucuyu iade etmeye gittiklerini; Kadir'i suçlamadığı için öldürülen Özgür Duran'ın ailesi tarafından ihbar edilmiş olabileceğini söyledi.

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