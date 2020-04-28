Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?
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Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?

Kadir Şeker, tıp eğitimi için üniversite sınavına hazılanıyordu. Konya'da bir çiftin kavgasına müdahale etmek için araya girdiği sırada taraflardan birinin bıçakla ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Kadir Şeker kimdir, nereli?

Kadir Şeker kimdir? Kadir Şeker davası nedir? Kadir Şeker nereli, kaç yaşında?
28.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 28.04.2020 16:22

Antalya'dan Konya'ya gelerek yerleşen çiftin arasında çıkan tartışma Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda son buldu. Kadir Şeker, o sırada ders çalışmak çin gittiği kütüphane çıkışında şiddetli tartışmaya engel olmak isterken Özgür Duran hayatını kaybetti. Peki, Kadir Şeker olayı nedir?

KADİR ŞEKER KİMDİR?

Şeker, 20 yaşında ve Konyalıdır. Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde olay yerinden geçtiği sırada, kız arkadaşını darp eden birine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklandı ve hakkında 19 yıla kadar yargılama istendi.

KADİR ŞEKER DAVASI NEDİR?

5 Şubat Çarşamba günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen sevgililer Ayşe D. ve Özgür Duran arasında evde tartışma çıktı. Ayşe D'nin parka gelmesiyle tartışma sonrasında fiziki şiddete dönüştü. O sırada kütüphaneden çıkan Kadir Şeker ise olanları engellemek için araya girdiği sırada elindeki bıçağın Özgür Duran'ın kalbine isabet ettiği öne sürüldü. Duran hayatını kaybederken Kadir Şeker de 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parktan alınan toprağın kriminal inceleme sonuçları ve görgü tanıklarının ifadeleri neticesinde 'kasten adam öldürme' suçundan yargılanan Kadir Şeker'in yargılanmasının müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi de istendi.

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