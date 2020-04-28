Kadir Şeker'in yargılanmasına başlandı; tutuklu kalacak (2)
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Kadir Şeker'in yargılanmasına başlandı; tutuklu kalacak (2)

'ESASA DAİR SAVUNMA YAPILMADI'Kadir Şeker'in (20) tutuklu yargılandığı duruşma sonrası avukatlarından, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, koronavirüs tedbirleri kapmasında duruşmaların önce 30 Nisan sonra da 15 Haziran'a ertelendiğini hatırlattı.

Kadir Şeker'in yargılanmasına başlandı; tutuklu kalacak (2)
28.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:52

'ESASA DAİR SAVUNMA YAPILMADI'

Kadir Şeker'in (20) tutuklu yargılandığı duruşma sonrası avukatlarından, Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, koronavirüs tedbirleri kapmasında duruşmaların önce 30 Nisan sonra da 15 Haziran'a ertelendiğini hatırlattı. Aladağ, bu nedenle acil olarak sayılan davaların görüldüğünü ve Kadir Şeker'in tutukluluk halinin gözden geçirildiği duruşma yapıldığını belirtti. Duruşmada esasa dair savunma yapılmadığını kaydeden Aladağ, alınan tedbirler kapsamında SEGBİS ile duruşmaya katılan Şeker'in de daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini söylediğini ve tahliyesini talep ettiğini belirtti.

'Covid-19' test sonucu pozitif çıkan Kadir Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Baro Başkanı Aladağ, avukatları olarak yaptıkları savunmada da sanığın kader mahkumu olduğunu, olayda öldürme kastının bulunmadığını söylediklerini kaydetti. Aladağ, "Esasa dair ayrıntılı savunmamızı ilerleyen dönemde yapacağız. Savunmamızda Kadir Şeker'in taraflarla tanışıklığının ve görüşmüşlüğünün olmadığını belirttik. Sadece yüksek sesle gelen yardım talebi için bir kadına yardımcı olmak ihtiyacıyla orada bulunduğunu ve bu sese kulak verdiğini bir kez daha çok kısa sadece tutukluğuna itiraz şeklinde değerlendirmeye çalıştık" dedi.'SUÇ, MEŞRU MÜDAFAA SINIRININ AŞILMASIDIR'Kadir Şeker hakkında hazırlanan iddianamede, 'kasten adam öldürme'nin ve suçun haksız tahrik altında işlendiğinin belirtildiğini kaydeden Aladağ, iddianameye katılmadıklarını söyledi. Suçun, TCK'nın 27'nci maddesinin 2'nci fıkrası olan 'meşru savunmada sınırın aşılması' kapsamında olduğunu vurgulayan Aladağ, "Suç, meşru müdafaa sınırının aşılmasıdır. Kadir, olayın ardından geldiği yöne gitmeye devam ediyor. Arkasından küfür, hakaret ve şiddete maruz kalıyor. Yere düşüyor. Daha kuvvetli bir insanın şiddeti altında başkaca bu saldırıyı bertaraf etme şansına sahip değil. İstemeden, sadece koruma amaçlı olarak üzerinde bulundurduğu bıçağı kullanmak zorunda kalıyor. Kadir, tarafları tanımıyor. Kadir'in vatandaşı öldürme kastı asla yok. Kadir, şiddete, ağır hakarete, küfre maruz kalmasa bu olay, bu şekilde neticelenmezdi. Bunları dile getirdik" diye konuştu.  Baro Başkanı Aladağ, mevzuat gereği tutukluluk halinin her 30 günde bir gözden geçirilmesi gerektiği için 27 Mayıs'ta Kadir Şeker'in tutukluluk halinin yeniden gözden geçirileceğini belirtti.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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