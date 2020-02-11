Kadir Şeker'in 'tutuksuz yargılanması' için başlatılan imza kampanyasına destek 100 bini geçti
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Kadir Şeker'in 'tutuksuz yargılanması' için başlatılan imza kampanyasına destek 100 bini geçti

Konya'da kız arkadaşı Ayşe D'yi darp eden Özgür Duran adlı kişiyi engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren Kadir Şeker tutuksuz yargılanması için imza kampanyası başlatıldı. Ayşe D ise, "Sevgilim bana vurmuyordu, bıçaklamayı gerektirecek bir durum yoktu" dedi

11.02.2020 18:15 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:30
Kadir Şeker'in 'tutuksuz yargılanması' için başlatılan imza kampanyasına destek 100 bini geçti

'da kız arkadaşı Ayşe D'yi darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken çıkan arbedede kalbinden bıçaklayarak öldüren 20 yaşındaki Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması için imza kampanyası başlatıldı.


Kadın şiddetine karşı "Kadir gibi insanların desteklenmesi" gerektiğini vurgulayan kampanyaya destek 100 bini geçti. Change.org sitesinde yayınlanan açıklama metninde "Bu olaya 'meşru müdafaa' çerçevesinde yaklaşılmalı. Sadece 'can' kurtarmak isteyen bu genç tutuksuz yargılanmalı!" ifadeleri yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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