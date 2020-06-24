Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek - KONYA
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Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek - KONYA

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren, hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

24.06.2020 14:08 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:16

Konya'da parkta sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren, hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Şeker, maktul Özgür Duran'ın anne ve babası, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık Şeker, daha önce verdiği ifadelerini tekrarladı, öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Teyzesinin evine gittiği sırada parktan tartışma sesleri duyduğunu anlatan Şeker, "Bir kadının ağlama sesini duydum. 'Tamam, yeter' diyordu. Kadının ağlamasına dayanamadım yanlarına gittim. Şahsı uyarınca sinirlendi ve bana küfretmeye başladı. 'Karım değil mi sana ne' dedi. 'Karınsa neden ağlatıyorsun' dedim. Kadın da 'Hadi git ablam, o benim eşim' deyince arkamı dönüp uzaklaştım. 15 metre kadar uzaklaşmıştım ama şahıs küfretmeye devam etti. En son anneme küfür etti, 'Seni bulacağım' dedi. Arkamı dönüp 'Bulamazsın' dedim, saldırdı." ifadelerini kullandı.

"Sadece kadının iyi olduğundan emin olmak istemiştim"

Daha önce bir kavga olayına karışmadığını ve olay günü de kavga etme niyeti taşımadığını belirten Şeker, "Bana saldırınca karşılık veremedim. Yüzüme sürekli yumruk attı. Boğazıma yapıştı, nefesim kesildi. Öleceğimi sandım. 'Belki bıçağın açılma sesini duyar ve beni bırakır' diye cebimdeki bıçağı çıkardım ama bırakmadı ve yere düştük. sonra kalkıp arkama bakmadan uzaklaştım. Yaralandığını fark etmemiştim." diye konuştu.

Olay nedeniyle pişman olduğunu dile getiren Şeker, "Ben böyle olmasını istemiyordum. Evime gitmek istiyordum ama bırakmadı. Ben sadece kadının iyi olduğundan emin olmak istemiştim. Üzgünüm. Arkadaşlarım üniversiteye gidecek, ben hala cezaevindeyim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.

Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran, hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti

Kadir Şeker'in tutukluluk hali sürecek - KONYA

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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