Kadir Şeker'in tutukluluğuna devam kararı KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü ileri sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinde yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KONYA'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü ileri sürülen Özgür Duran'ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in (20) dosya üzerinde yapılan incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Şeker, 16 Eylül'de 3'üncü kez hakim karşısına çıkacak.

Olay, 5 Şubat akşamı Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisi ile tartışmaya başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker, olaya müdahale etmek istedi. Duran ile Şeker arasında arbede çıktı. Arbede sırasında Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine saplandı. Özgür Duran hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, gözaltına alınıp, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

19 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANIYORSoruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın müebbet hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, önceki savunmalarında olayda bir kastının olmadığını, sadece kadına yardım etmek istediğini söyledi. TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti, dosya üzerinde bugün yaptığı incelemede, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Şeker, 16 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA