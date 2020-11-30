Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
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Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

30.11.2020 09:41 | Son Güncelleme: 30.11.2020 11:56

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi.

Konya'da polis ekiplerinin operasyonunda, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadının bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 900 gram eroin maddesi bulundu.

Konuya ilişkin araçta bulunan, kamuoyunda "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen A.D. ile M.H. gözaltına alındı.

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A.D. ve yanındaki şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.D, bu esnada gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine A.D. isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.

Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı
Kadir Şeker'in kurtarmak istediği kadın 900 gram uyuşturucuyla yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

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