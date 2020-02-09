Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı

09.02.2020 15:41 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:41

Konya'da yaşayan Ayşe Duran, 5 Şubat'ta 19 ayrı suçtan sabıkası olan sevgilisi Özgür Duran tarafından parkta şiddete uğradığı sırada kütüphaneden evine giden 20 yaşındaki Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Arbede sırasında Şeker'in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Özgür Duran öldü, Kadir Şeker tutuklandı.





Hürriyet'ten Musa Kesler'in aktardığına göre Kadir Şeker, yaşadıklarını ifadesinde şöyle anlattı:





" 'KARIM DEĞİL Mİ SANA NE' DEDİ"





"Yürüyüş yolumun üzerinde bir erkek şahsın kamelyanın tahta direklerini yumruklayarak bağırdığını duydum. Benim karnım açtı bu nedenle eve gitmek istedim, yine de tereddütte kalıp kadının ağlama sesine dayanamayıp yanlarına gittim. Adama 'Abi ne yapıyorsun!' dedim. Bana 'S.. git başımdan ... veleti' dedi. Ben 'Ayıp değil mi, gücün kadına mı yetiyor' dedim. Bunun üzerine 'Senin belan olur seni bulurum, karım değil mi lan sana ne' dedi. Bana bağırmaya ve küfürler etmeye devam etti. Bu hareketleri ve küfürlerine karşılık dayanamayıp şahsa doğru döndüm, iyice hırçınlaştı ve üstüme doğru koşmaya başladı, ilk önce sağ gözüme vurdu. Yüzüme sürekli vurduğunu hatırlıyorum. Yüzümü saklamak için ellerimi yüzüme doğru koydum. Ellerim dolandı.





"CİĞERLERİM ACIDI NEFER ALAMADIM"





En son boğazıma yapıştı, ben geriye kaçmaya çalıştıkça boğazımı bırakmadı. Ciğerlerim acıdı, nefes alamadım. Cebimdeki bıçağa elim gitti. Bıçağı sağ elimle açtım. Geriye kaçmaya çalışırken, adam benim boğazımdan tutmaya devam etti. Geri giderken botumun topuğu takıldı. Yere sırt üstü düştüm, adam da yanıma doğru düştü. Tam olarak üstüme doğru düşmedi galiba öyle hatırlıyorum. Adam düşünce elimde acı hissettim. Kendimi yan taraftan çıkarttım ayağa kalktım, elimde ve bıçakta kan gördüm. Bıçağı kapatıp cebime koydum, oradan yürüyerek eve gittim, elimi tutmaktaydım. Geri dönüp bakmadım. Adamın ne halde olduğunu görmedim. Ben eve girince elimi saklayarak eve girdim. Üstümü değiştirip yatmaya çalıştığım esnada polisler geldi.





"PİŞMANIM"





Kadının benim elimde bıçakla yanlarına gittiğim konusundaki ifadesi yalandır. Bıçak cebimdeydi. Ben dershaneye yazıldıktan 2 ay sonra parkta tanımadığım şahıslar bir genci falçata ile kovaladılar bu nedenle kendimi koruma amaçlı bazı günlerde bıçağı yanıma alıyordum. Bu bıçağı masamda gördüğüm günlerde alırdım her zaman almazdım. Kadını ve adamı tanımıyordum. Kadının ağlama sesine ve adamın bağırmasına istinaden yardım amaçlı kadına karşı bir fiziksel eylem varsa aralamak için gitmiştim. Ben her ne kadar istemeyerek de olsa adamı yaralayıp ölümüne sebebiyet verdiğimden dolayı pişmanım."





AYŞE DURAN: YARDIM AMACIYLE GELDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM





Özgür Duran tarafından parkta darp edilen Ayşe Duran isimli kadın ise ifadesinde şunları söyledi:





"Özgür'e hitaben 'Kadını neden rahatsız ediyorsun' dedi. Özgür 'Sana ne len o benim karım' diye yanıtladı. Şahıs (Kadir) tekrar 'O zaman niye bu kadar ağlatıyorsun' dedi. Özgür 'Sana ne len sana mı soracağım' dedi. Bağrışma olduktan sonra ben aralarında herhangi bir arbede olmasın diye 'Evet ablam benim eşim' dedim. Çocuk elindeki bıçağı hafif hafif Özgür'e gösteriyordu. Özgür bıçağı görünce biraz daha fazla sinirlendi. Bir anda birbirlerine sarıldılar daha sonra Özgür çalıların üzerine sırt üstü düştü. Çocuk da yanına... Bayıldığını sandım, elime kan gelince bıçaklandığını anladım. Şahsın bıçak vurma anını görmedim. Şahsın ağladığımı duyup Özgür'ün bağırdığını duyunca yardım etme amacıyla bizim yanımıza geldiğini düşünüyorum."















