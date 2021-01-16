Kadir Şeker'in davası yeniden görülecek

Kadir Şeker'in davası yeniden görülecek

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in (20) hakkında verilen cezayı Bölge Adliye Mahkemesi bozdu. Dosya, Kadir Şeker'in yeniden yargılanması için Konya adliyesine gönderildi.

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı geri gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun davaya katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca, Özgür Duran'ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmalarını da araştırılmasını istedi.

Görüntü dökümü:

---------------------------------------Kadir Şeker'in arşiv görüntüleri

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,DHA))

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı