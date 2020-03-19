Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi
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kadir şeker, 3. Sayfa

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz" Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan...

19.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:12
Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Baro Başkanı Aladağ: "Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

KONYA - Konya'da parkta bir kadına şiddet gösteren Özgür Duran'ı müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker hakkındaki soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker'in avukatı olarak bu olayın korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay 5 Şubat Çarşamba günü akşam saatlerinde Konya'da bir parkta şiddet gördüğünü düşündüğü bir kadına yardım etmek isterken, sevgilisi Özgür Duran'a müdahale eden üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker tarafından ölümüne neden olan olayla ilgili hazırlanan iddianame Konya Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Konya Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Adli Tıp raporunda, bıçağın Özgür Duran'ın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğu ile 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi. Kadir Şeker'in sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadeleri tek tek alındı. Hakkındaki yürütülen soruşturma tamamlanan Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Kadir Şeker hakkında, "Kasten Adam Öldürme, Haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak" suçundan yargılanması ve suçu tahrik altında işlediği aktarılarak, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz"

Konya Baro Başkanı ve Kadir Şeker'in avukatı Mustafa Aladağ, "Kadir Şeker vakası 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen üzerinden 45 günlük bir süre geçti bu süre içerisinde sayın savcılık makamı soruşturmayı yürüttü titizlikle. Tüm bilgi, belgeler, tanıklar dinlendi, güncellemeler tamamlandı. Bugün aldığımız bir habere göre de iddianamenin Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı tarafından da kabul edildiğini öğrendik. İddianame "Kasten Adam Öldürme, Haksız tahrik ve silahtan sayılan bıçak nedeniyle 6 bin 130 kanunu üzerinden cezalandırma istendi. Her ne kadar iddianamede kasten adam öldürme denilmiş ise de daha önceden de ifade etmeye çalıştığım gibi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı bu iddianamede bağlı değildir. Kadir Şeker'in müdafisi avukatı olarak bizler pek tabiidir ki bu olayın konusu korku, panik ve başkaca saldırıyı def etme imkanı bulunmadığı için meşru müdafaa sınırının aşılması durumu olduğu düşüncesindeyiz savunmamızı bu temel üzerine kuracağız çalışmamızı bunun üzerine yapacağız. Dolaysıyla tez zamanda adil bir kararın verilebileceğini düşünüyorum. Olmadığı takdirde derseniz neler olabilir Kadir Şeker vakasına baktığınız anda evet tüm toplumu ilgilendiriyor ülkemizin gündeminde kamuoyunun yakınen takip ediliyor. Kadir'in taraflarla hiç bir ilgisinin olmadığını bir kadına yönelik şiddeti bertaraf etmek amacıyla bu olaya müdahil olduğunu defalarca tekrarladık. Bu nedenle Kadir'in olayın oluş şeklinde de asla maktülü öldürme niyetinin bulunmadığının bu nedenle olsa olsa kasten yaralama sınırlarının aşılabileceği bir diğer savunma olarak da dile getirmeye çalışacağız. Çok sayıda bu konuda uzman olan arkadaşlarımız destek vermekte. Biz de Mustafa Aladağ olarak baro başkanlığından ziyade elimizden ne geliyorsa savunma noktasında mücadele vereceğiz" dedi.

"Dava kısa süre içerisinde başlayacak"

Davanın kısa süre içerisinde başlayacağını belirten Mustafa Aladağ, "Malumunuz ülke olarak bir salgınla mücadele vermekteyiz. Duruşmaların bir çoğunun ertelendiğini sizlerle paylaşmıştık. Ancak tutuklu işleri acil sayıldığı için bu nedenle Kadir Şeker dosyasının bu ertelemeden etkilenmeyeceğini kısa süre içinde duruşma tahin edileceğini ifade edebilirim" şeklinde konuştu.

Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

Kaynak: İHA

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Kadir Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi

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