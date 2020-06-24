Kadir Şeker, 2'nci kez hakim karşısında (4) 'ADALET YERİNİ BULACAK'Kadir Şeker'in (20) tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelenen duruşmanın ardından konuşan, öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, adaletin yerini bulacağını söyledi.

'ADALET YERİNİ BULACAK'

Kadir Şeker'in (20) tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelenen duruşmanın ardından konuşan, öldürülen Özgür Duran'ın (32) annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç, adaletin yerini bulacağını söyledi. Oğlunu kaybedeli 139 gün olduğunu söyleyen anne Dalkılınç, "Adalet yerini bulacak. Oğlum için savaşmaya geldim. Benim oğlum ne yaptıysa kendine ve bana yaptı. Benim ciğerimi yaktı. Ben bir anneyim. Benim oğlumla ilgili cani, yağmacı, hırsız, yaralamacı, satıcı denildi. Benim oğlum uyuşturucu kullanıyordu, ancak son bir yıldır içmiyordu, bırakmıştı. Çocuğumun tek hayali vardı, yuva kurmak. Başka bir hayali yoktu. Oğlum kadına şiddete karşıydı. Bu olayda kadına şiddet diye bir şey yok. Rapor yok, darp yok. Bu olayı Emine Bulut olayıyla kıyaslıyorlar. Emine Bulut, 'Beni kurtarın' diye yardım istedi. Ellerinde telefonla çekim yaptılar. Yardım isteyen Emine Bulut'u neden kurtarmadılar? Ayşe yardım istemedi. Özgür'ün tek suçu sadece kameriyeyi yumruklaması ve yüksek sesle tartışmasıydı" dedi. Kadir şeker'in olay yerine bıçakla geldiğini hatırlatan anne, "Elini kesinceye kadar bıçağı oğluma saplamış. Oğlumun yanına bıçakla gelmiş. Kadir, Özgür'e 'Neden kadına şiddet uyguluyorsun?' demiş. Özgür de 'Ben kadına şiddet uygulamıyorum. O benim eşim tartışıyoruz' demiş. Kadir, 'Nereden bileyim onun senin eşin olduğunu' diyor. Özgür de alkolün etkisiyle sinirlenmiş, elindeki alyansı göstermiş. Kadir, 'Nikahın var mı?' demiş. Sanane nikah var mı, yok mu? Ona mı düşmüş bunu sormak. Özgür, 'O benim karım, dövmüyorum' demiş. Anneme küfür etti iddiaları var. Benim çocuğum asla anneye küfür etmez. Kadına şiddet ve anneye küfür edilmesine çok kızardı. Bu konuda hassastı. Kadir Şeker o kadar rahattı ki 'Pişmanım' deyip, özür bile dilemedi"diye konuştu.

KADİR'İ KAHRAMAN İLAN ETTİLERKadir Şeker'in kahraman ilan edildiğini savunan Dalkılınç, "Kadir Şeker'i Türkiye'nin kahramanı ilan ettiler. Katiller ne zamandır Türkiye'de kahraman oldu. Benim çocuğum bunu hak etmedi. Sen de ona küfür etseydin, sen de onun boğazına yapışaydın. Çocuğum yerde can çekişirken, bir de ona tekme atıp, orada bırakıp gidiyor. Benim oğlumun 19 kaydı değil, 29 kaydı da olsa o evlat benim evladımdı. Adalete inanıyorum. Adalete boynum kıldan incedir. 'Kasten adam öldürmek' suçundan ceza verilmesini istiyorum. Burada 'nefsi müdafaa' yok. Tahrik altında işlenmiş bir cinayet de değil. Kadının ağlamasına dayanamamış da oraya gitmiş. Polis çağırsaydın kardeşim. Nerede kaldı sizin kadına şiddetiniz. Bir can alarak mı, kadına şiddeti önlediniz?"dedi. MÜEBBET HAPİS İSTİYORUMÖzgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran da Kadir Şeker'in müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istediklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Kadir Şeker kendi ağzıyla, 'Bıçağı, internetten elimde tespih gibi oynamak için aldım' demiş. Biz müebbet hapis cezası almasını bekliyoruz. Çünkü bıçağı direkt olarak kalbe saplıyor. Bacağına ya da koluna vurabilirdi. Biz bu hakaretleri hak etmedik. Ölen bizdik, ağabeyim öldü. Utanmasalar ağabeyimi mezardan çıkartıp, hapse atacaklar. Kahraman ilan edilen Kadir Şeker masum değil, katildir. Tüm Türkiye böyle düşünse bile bizim için bu böyledir. Kadir Şeker bu davada en ufak bir şekilde haklı olsun 'Kadir'i ben cezaevinden çıkartmak için elimden geleni yapacağım, gerekirse ben içeride yatacağım' dedim. Biz ailecek bize karşı yapılan haksızlıklar nedeniyle özür bekliyoruz."

Kaynak: DHA