Osmaniye tarihinde ilk kez üst üste üç kez seçilen Belediye Başkanı olan Kadir Kara, mazbatasını aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Kadir Kara, 61 bin 817 oy alarak yeniden Osmaniye Belediye Başkanı seçildi. MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş, MHP Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya, diğer teşkilat yöneticileri ve partililerle birlikte Osmaniye Adliyesine giden Kara, üçüncü kez mazbatasını aldı.

Mazbatasını aldığı için onurlu ve gururlu olduğunu ifade eden Kara, "Bizlere üçüncü kez bu görevi layık gören çok kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir Osmaniye için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İHA