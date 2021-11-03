Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Milli sporcu Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.
Milli sporcu Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.
Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 67 kiloda Kadir, Kazak rakibi Sultan Assetuly'i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.
Çeyrek finalde Fin Elmer Otto Mattila'yı yenen Kadir, yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov'a mağlup olmuştu.
AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
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