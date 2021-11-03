Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Kadir Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Milli sporcu Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da düzenlenen şampiyonada, 67 kiloda Kadir, Kazak rakibi Sultan Assetuly'i 5-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

Çeyrek finalde Fin Elmer Otto Mattila'yı yenen Kadir, yarı finalde Azerbaycanlı Hasret Caferov'a mağlup olmuştu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri
Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

Kadir Kamal, Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda bronz madalya kazandı.

 Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu

Kerem Kamal, 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda üçüncü oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title