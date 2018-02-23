Kadir İnanır'ın Sağlık Durumuyla İlgili Son Gelişme! Şah Damarından Ameliyat Olacak
Geçtiğimiz hafta beyninde pıhtı atması nedeni ile apar topar hastaneye kaldırılan Kadir İnanır, şah damarından ameliyat olacak.
Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Kadir İnanır kısa bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı. Beyninde pıhtı atması tespit edilince acilen ameliyata alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
ŞAH DAMARINDAN AMELİYAT OLACAK
Duymayan Kalmasın programının haberine göre; Usta oyuncu Kadir İnanır bir hafta sonra şah damarından ameliyat olacak.
Kadir İnanır'ın doktoru geçtiğimiz hafta şunları söylemişti:
"Güzel haberleri sizinle paylaşmak için toplandık. Artık kendisi yoğun bakımda değil. Ayağa da kalktı. Yoğun bakımda tutmamızın nedeni bazı risk faktörleriydi. Kadir Bey'in pıhtısı ana beyin damarlarından birindeydi. Pıhtıyı artıran bazı risk faktörleri vardı Kadir Bey'in ama vücut iyi cevap verdi. Konuşması ve anlaması gayet normal, her işini kendisi yapabilecek durumda. Risk analizlerini yapıyoruz. Olabilecek en kısa zamanda taburcu etmek istiyoruz kendisini."
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BU ADAMA HAİN DEMEYİN ÜZÜLÜYORUM AMA NE VATAN HAİNLİĞİNİ GÖRDÜNÜZ HAİN HAİN DİYORSUNUZ BU ADAM DERDİNİ ANLAT ÜSTÜNE AĞLAR ÖYLE BİR ADAM .......LÜTFEN ARKADAŞLAR SİZDEN RİCA EDİYORUM...Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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kendine karadenizliyim deme, karadenizlilere küfür olur.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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beter olsun hainCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KENDİSİYLE BİR ALAKAMIN OLMADIĞI VE SEVMEDİĞİM BİR İNSANADAN BİR İŞİM OLMAZ ÖLELİM GÖRELİM BU DÜNYA KİMSEYE KALMAZ.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bunu sevmeyen iftira atan haindirCevap Yaz 2 Yayından Kaldır